В Крыму почти все заболевшие COVID-19 не носили маски в общественных местах. Фото: Архив "КП"

Зараженные коронавирусом жители Крыма, самостоятельно обратившиеся за медпомощью, не надевали маски в общественных местах.

- Это бич нашего менталитета, потому что население не соблюдает прописанные правила, - подчеркнула руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, слова которой приводит Крым 24.

Профилактические меры, по ее словам, существуют не просто так, а как раз для предотвращения массовых заражений коронавирусом.

Помимо этого, Пеньковская отметила, что также расслабились правоохранители и чиновники, дав нарушителям масочного режима полную свободу.

- Мероприятия, проводимые муниципалитетами, сегодня не дают результата, - подытожила она.

Напомним, за сутки в Крыму зафиксировали 83 случая заражения COVID-19. 59 из общего числа заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное.

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