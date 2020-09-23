Со скалы под Феодосией спасателям пришлось снимать туристку

Спасатели оказали женщине первую помощь. Фото: Архив "КП".

Спасательная бригада эвакуировала туристку со скалы Зуб под Феодосией. Во время прогулки женщина подвернула ногу на сыпучем грунте в районе подножия горы.

Прибывшие на место спасатели оказали ей первую помощь и доставили пострадавшую к врачам. Крутые спуски со скалы осложняли работу МЧСников.

Случаи с эвакуацией туристов со сложных участков местности в Крыму не редкость. Обычно, в такие ситуации попадают люди, плохо подготовленные к походам, которые не знают местность и особенности ландшафта и рельефа.

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