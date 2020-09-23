Вице-премьера Крыма госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии

Вице-премьера Крыма с COVID-19 госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии. Фото: официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Крыма.

В Москву для дальнейшего лечения спецрейсом отправлена вице-премьера Крыма Елена Романовская. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает ForPost.

Изначально врачи не опасались за жизнь Романовской. Ее состояние было стабильным, и ничто не предвещало беды. Но 22 сентября ей неожиданно стало хуже: пошло осложнение в легких. Чиновницу сразу ввели в искусственную кому и отправили спецрейсом на Москву.

Напомним, о заражении коронавирусом вице-премьера Елены Романовской стало известно 10 сентября. На свое состояние она не жаловалась, отмечала, что чувствует себя нормально.

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