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Стало известно, когда в Симферополе откроется молочная кухня

Молочная кухня на карантин ушла две недели назад из-за зараженного COVID-19 сотрудника
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Стало известно, когда в Симферополе откроется молочная кухня.

Стало известно, когда в Симферополе откроется молочная кухня.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Симферопольская детская молочная кухня при поликлинике №3 распахнет свои двери для клиентов с 26 сентября.

- Получатели молочной продукции на детей будут обслуживаться в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Напомним, организацию на карантин закрыли две недели тому назад – с коронавирусом слег один из сотрудников. В ведомстве клиентов молочной кухни заверили, что всю оплаченную продукцию они получат после возобновления работ.

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