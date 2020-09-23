Стало известно, когда в Симферополе откроется молочная кухня. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Симферопольская детская молочная кухня при поликлинике №3 распахнет свои двери для клиентов с 26 сентября.

- Получатели молочной продукции на детей будут обслуживаться в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Напомним, организацию на карантин закрыли две недели тому назад – с коронавирусом слег один из сотрудников. В ведомстве клиентов молочной кухни заверили, что всю оплаченную продукцию они получат после возобновления работ.

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