В рамках госпрограммы продолжается возрождение крымских лесов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму высадка деревьев в рамках государственной программы «Сохранение лесов» идет полным ходом. Своей очереди ждут саженцы дуба скального и ясеня обыкновенного. Эксперты обосновывают выбор именно этих деревьев их приживаемостью.

- Это посадочный материал, который выращен из районированных, то есть местных семян. Соответственно, у них больше шансов выжить, - уточняет директор ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство» Иван Федин, слова которого приводит Крымская газета.

Он также добавил, что все материалы специалисты выращивают в Межгорском питомнике Белогорского района. Вопрос приживаемости деревьев, по его словам, сейчас выходит на первый план, поскольку очень многие представители флоры погибают из-за изменений климата. Для возрождения крымских лесов, считает директор, лучше высаживать лиственные деревья.

- На данный момент у нас очень хорошо себя чувствует тот же ясень обыкновенный, ясень зеленый. Он и в сухих условиях растет. Да, сосна она, конечно, красивее; запах совершенно другой, когда в лес заходишь. Но, наверное, стоит учитывать климатические изменения, – объяснил он.

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