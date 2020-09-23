В Симферополе и Севастополе 24 сентября частично отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Автомагистральная, 31-55 (нечет);

ул. Киевская, 117а;

ул. Московская, 2/55-12 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Полевая, 66/31-94/59 (чет);

ул. Репина, 110, 112; ул. Садовая, 38/15

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 13.00

ул. 2-й обороны, 108/1, 108/2, 108/11, 108/6;

ул. Предместная, 81-А, 77-Б, 77-А, 75-77, 81

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Хрюкина, 16-А;

пр. Генерала Острякова, 193, 211, 213, 219-227;

ул. Хрусталева, 67, 69, 73, 119, 119-А;

ул. Молодых Строителей, 2;

ул. Комбрига Потапова, 23, 23-А;

пр. Столетовский, 24, 30;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

с 15.00 до 18.00

ул. Коммунистическая, 15-А, 17-51, 40;

ул. Мечникова, 26-30, 49-73;

ул. Сафронова, 6-38, 13-15, 23-59;

ул. Харьковская, 1, 2;

ул. Симферопольская, 15, 2

с 8.00 до 17.00

ул. Синопская, 26-46, 31-47;

село Передовое: ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.24, (гр. Толстов И.И.)

ул. 1 линия Бомбор 1-5(нечет), 2-34(чет);

ул. 2 линия Бомбор 5,11-49(нечет);

ул. 9 Января 10-46(чет),17-31(нечет);

пер. Галицкий 1,5-11(нечет);

спуск Петровский 1-7(нечет),12-22(чет);

ул. Пластунская 1-11(нечет),2-28(чет),19-33(нечет),32-46(чет);

ул. Хрущева 2-14(чет),9-15(нечет),21;

ул. Лазаревская 34,34-А;

ул. Якутская 1,3,2-10(чет);

ул. Углицкая 48,50;

ул. Героев Севастополя 20-36(чет)

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