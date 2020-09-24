Температура в Крыму в Черном море 24 сентября 2020

В Керченском проливе морская вода стала теплее на градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, морская вода на градус потеплела в Керченском проливе – 20 градусов. В Азовском море температура воды составила 21 градус.

На юге республики самую высокую температуру морской воды фиксируют в Ялте и Севастополе – 23 градуса. В районе Карадага, Алушты и Феодосии море прогрелось до 22 градусов.

На градус стала холоднее морская вода на западном побережье. Так, в Евпатории - 20 градусов, а в Черноморском – 21 градус.

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