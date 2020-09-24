Погода в Крыму на 24 сентября: сухо и тепло до +28

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября на Крымской полуострове действует штормовое предупреждение, сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха до 26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 8 м/с. Температура воздуха до +27°.

Температура воды в Черном море 22°…23°.

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