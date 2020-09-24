Ялта возглавила топ-10 популярных городов для аренды жилья летом 2020

Туристы обожают отдыхать на ЮБК. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта, Евпатория, Севастополь - в десятке популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2020. Такие данные озвучили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса пользователей соцсетей.

Аналитики сервиса отметили, что съемные квартиры подорожали в среднем до 15 процентов.

Топ-10 самых востребованных городов для посуточной аренды жилья летом 2020 ( цена за одни сутки проживания в рублях)

Ялта - 3 392

Евпатория - 2 546

Севастополь - 2 891

Сочи - 3 142

Анапа - 2 669

Геленджик - 3 140

Санкт-Петербург - 3 288

Казань - 2 461

Ростов-на-Дону - 2 073

Воронеж - 1 927

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