Ялта возглавила топ-10 популярных городов для аренды жилья летом 2020

Туристы обожают отдыхать на ЮБК.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта, Евпатория, Севастополь - в десятке популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2020. Такие данные озвучили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса пользователей соцсетей.
Аналитики сервиса отметили, что съемные квартиры подорожали в среднем до 15 процентов.
Топ-10 самых востребованных городов для посуточной аренды жилья летом 2020 ( цена за одни сутки проживания в рублях)
Ялта - 3 392
Евпатория - 2 546
Севастополь - 2 891
Сочи - 3 142
Анапа - 2 669
Геленджик - 3 140
Санкт-Петербург - 3 288
Казань - 2 461
Ростов-на-Дону - 2 073
Воронеж - 1 927
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