Крымские многофункциональные центры в октябре будут работать по новому графику

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Многофункциональные центры «Мои документы» в октябре будут работать в обновленном графике. Как сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ», предварительная запись в центры откроется 27 сентября в 12.00.

В октябре ГБУ РК «МФЦ» увеличивает время работы центров «Мои Документы» для комфорта своих заявителей, в связи с чем изменится график работы большинства центров, - уточнили в пресс-службе. Обновленный график можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что центры «Мои документы» сейчас работают только по предварительной записи. Посетителей пускают в офисы только в защитных масках, это связано с мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.

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