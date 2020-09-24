В Крыму временно закрыли проезд на гору Митридат

Фото: сайт правительства Крыма

В Керчи с 24 сентября будет ограничен проезд на смотровую площадку горы Митридат. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

В ведомстве уточнили, что проезжать нельзя будет и на личном авто, и на экскурсионных автобусах, которые часто возят туристов на вершину горы, где находится Обелиск Славы. Ограничения связаны с тем, что на Митридатских лестницах начинается следующий этап реставрационных работ.

Напомним, что реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц проходит в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. В 2016 году на разработку проекта реконструкции и первоначальные противоаварийные работы выделили 15,6 миллиона рублей. После того, как проект оценила Главгосэкспертиза, его стоимость превысила 1,1 миллиарда рублей.

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