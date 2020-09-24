В Крыму за сутки обнаружили 81 человека с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, 29 зараженных обратились за медицинской помощью сами.

Еще 34 зараженных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – во время скрининга здорового населения, один завезли из Украины.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 4053 случая коронавируса, 97 из них завезли из-за границы, 124 завезли из субъектов РФ и по контакту с ними, еще 3156 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с инфицированными коронавирусом, 676 - при скрининге здоровых лиц. Выздоровели за весь период 2561 человек.

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