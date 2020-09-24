Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с Днем Государственных герба и флага. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Крыму 24 сентября отмечается День Государственных герба и флага Крыма. С поздравлениями к местным жителям обратился глава региона Сергей Аксенов.

- Эти символы объединяют людей различных политических взглядов, национальностей и вероисповеданий, олицетворяют единство крымчан. В них таится уникальность и самобытность нашего региона, богатство традиций и мудрость поколений, - написал он в соцсетях.

Символы Крыма, по его словам, олицетворяют гражданскую зрелость и политическую ответственность жителей республики. В дни украинской оккупации флаг региона, состоящий из тех же цветов, что и российский, напоминал об исторической Родине и был лучиком надежды на глобальные перемены.

- Девиз «Процветание в единстве» раскрывает секрет сплоченности всех народов полуострова вокруг общей цели – сделать Крым успешным и процветающим регионом с высоким качеством жизни и комфортными условиями для каждого, - подчеркнул Аксенов.

В День Государственных флагов и герба Крыма глава республики пожелал всем жителям мирного неба над головой, добра, благополучия и успехов в трудовой деятельности. А главные символы республики, подчеркнул он, пусть станут основой для гордости за полуостров.

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