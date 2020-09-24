В Крым привезут уникальную христианскую святыню

Поклониться Кресту специально приезжают паломники из других городов и стран. Фото: Пресс-служба Симферопольской и Крымской Епархии

В субботу, 26 сентября, в селе Холмовка Бахчисарайского района состоится престольный праздник храма Воскресения Христова Свято-Николаевского мужского монастыря, сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской Епархии.

Богослужение в честь праздника начнется в 8.30, а в 11.00 состоится Встреча Небожественного Креста, который специально доставили на полуостров из Ярославской области.

Один из самых знаменитых чудотворных Крестов освятили в Никольском женском монастыре в селе Годеново для храма Воздвижения Креста Господня.

Поклониться Кресту специально приезжают паломники из других городов и стран, а после молитв у святого Креста происходит множество исцелений и чудес.

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