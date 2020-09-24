В Крыму подняли прожиточный минимум для пенсионеров

В текущем году прожиточный минимум пенсионера составляет 8 912 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму установили новую величину прожиточного минимума на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

- Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год составит 9 060 рублей и рассчитана на основе величин прожиточного минимума пенсионера в Крыму и России в целом за I и II кварталы 2020 года, - пояснила вице-спикер Госсовета РК Алла Пономаренко.

Напомним, что в текущем году прожиточный минимум пенсионера составляет 8 912 рублей, а для трудоспособного населения - 11 102 рубля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50