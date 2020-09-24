За изъятые участки под «Тавриду» бюджет рассчитается до конца года

Власти обещают расчитаться за участки под "Тавриду" до конца года Фото: Михаил ПАТЛИС

За изъятые участки под строительство трассы «Таврида» расчет будет произведен до конца года. Такое поручение на совещании по строительству дал глава Крыма Сергей Аксенов.

- До конца года выплаты людям должны быть произведены, - подчеркнул он. - Люди должны получить деньги за свои участки.

По информации ООО «Институт «Шельф», главный подрядчик строительства «Тавриды» ЗАО «ВАД» получил доступ ко всем площадкам. Но из 1359 участков, подлежащих изъятию, соглашения подписаны только на 1141, в республиканскую собственность оформлены 911. Оплату получили владельцы 56 наделов. Еще около 100 обратились в суд с исками.

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