В Крыму мужчина пытался нажиться на мясе ворованных баранов. Фото: Архив "КП"

Житель Крыма хотел нажиться на продаже мяса. Только баранина для торговли оказалась не простой, а ворованной.

В полицию Белогорска обратился хозяин стада баранов: неизвестный увел со двора всю скотину. На поиски вора оперативно выехали правоохранители, «пастуха» нашли по горячим следам. Им оказался 47-летний безработный житель Керчи, которого раньше привлекали к ответственности за имущественные преступления.

Во время расследования выяснилось, что кража в Белогорске – не первый эпизод на счету воришки. Так, в селе Льговском Кировского района подозреваемый увел со двора пять овец, в селе Журавки – шесть баранов и овцу, в селе Маковском – семь овец.

На допросе прижатый к стене доказательствами мужчина во всем признался. Животных он крал, чтобы нажиться на торговле мясом. Всех баранов и овец привозил в Керчь, где забивал, а полученный продукт продавал в Феодосии. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.

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