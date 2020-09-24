Крымские пограничники поймали мужчину на контрабанде лекарств из Украины. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.

На границе Крыма и Украины сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали контрабандиста, попытавшегося провести запрещенные медикаменты.

В чемодане жителя Белогорского района во время досмотра пограничники нашли упаковку препарата «Омнадрен 250», в составе которого есть сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу и обороту. Экспертиза наличие в лекарстве вещества «1-Тестостерон» доказала.

Против контрабандиста могут возбудить уголовное дело по факту провоза сильнодействующего вещества, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

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