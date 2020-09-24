Какая погода ждет жителей Крыма в ближайшие два дня

Конец недели в Крыму будет сухим и ясным, но может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Ближайшие два дня порадуют жителей и гостей Крыма сухой и ясной погодой. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбик термометра опустится до 9-14 градусов. В субботу, 26 сентября, может быть усиление ветра до 20 метров в секунду.

В крымскую столицу пятница, 25 сентября, принесет переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 29-31 градус, ночью – 13-15 градусов. От субботы, 26 сентября, жителям Симферополя ждать той же переменной облачности без осадков. Днем столбик термометра покажет 29-31 градус, ночью опустится до 13-15 градусов.

В Севастополе в пятницу, 25 сентября, будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов, ночью – до 12-14 градусов. Переменная облачность без осадков сохранится и в субботу, 26 сентября. Ночью столбик термометра покажет 14-16 градусов, днем – 24-26 градусов, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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