В Крыму за неделю скончалось 12 человек с COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за неделю с диагнозом COVID-19 умерло 12 человек. Только за сутки скончалось еще два пациента с коронавирусом. А с начала пандемии в регионе число умерших больных превысило полсотни человек.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 29 самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное. 34 нашли среди контактов по ранее зарегистрированным случаям, 17 выявили при скрининге здорового населения. Еще один зараженный COVID-19 приехал с Украины.

За сутки в лабораториях провели 4164 теста на коронавирус. За весь период пандемии в Крыму выздоровело 2561 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50