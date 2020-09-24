В крымском античном поселении Акра раскопали улицу и два римских дома. Фото: Михаил ПАТЛИС

Археологическая экспедиция Российской академии наук на Керченском полуострове подошла к концу. В этот раз раскопки в античном поселении Акра велись и на суше, сообщает ForPost. Специалистам удалось найти жилые постройки и улицы, относящиеся к римскому периоду истории региона.

- В этом сезоне экспедиция получилась непродолжительной, но насыщенной. Основные работы по-прежнему были связаны с изучением затонувших районов Акры. В частности, предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома третьего века до нашей эры, - объяснил начальник экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергей Соловьев.

Раскопки на суше, по словам Соловьева, принесли очень ценные «плоды». Поначалу они проводились для того, чтобы определить хронологию культурных слоев.

- Результаты дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально, - подчеркнул Соловьев.

Для полевых работ, которые будут проводиться в следующем сезоне, итоги нынешних раскопок – хорошая перспектива продолжать начатое.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50