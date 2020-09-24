В Керчи пройдет заключительный день акции «Белый цветок». Фото: Официальный сайт "Белого цветка"

Заключительный день благотворительной акции «Белый цветок» пройдет в Керчи 26 сентября. Мероприятие начнется в полдень на Центральной площади города.

Принять участие в благотворительной акции приглашают всех желающих. Для гостей организаторы подготовили яркую и насыщенную программу, в которую вошли мастер-классы, конкурс костюмов начала XX века, спектакль о жизни царской семьи и выступления Севастопольского Академического театра танца имени В. Елизарова и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Помимо этого, на мероприятии будет работать ярмарка изделий ручной работы. На часть вырученных средств купят билеты детям, нуждающимся в транспортировке в больницы других регионов. Другая часть пойдет на строительство Крымского детского хосписа.

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