«Супчик не сварить»: Симферопольцы жалуются на коричневую воду в кранах

Также вода коричневого цвета пошла на улице Кечкеметской. Фото: Сообщество "Черный список Симферополь"

После того, как в крымской столице ввели почасовую подачу воды, жители Симферополя начали массово жаловаться на грязную воду в кранах.

Вода «нестандартного» цвета беспокоит жителей района Москольца и улицы Кечкеметской. И если раньше вода была немного мутная, то сейчас она темно-коричневого и темно-серого цвета.

- Раньше хоть просто мутная была, а сейчас совсем никуда не годится. Из такого супчик не сварить, - жалуются симферопольцы в комментариях.

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