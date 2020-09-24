В Симферополе до конца года установят 61 контейнер для мусора

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе до конца года планируют установить 61 современную контейнерную площадку. Работы проведут за счет средств, которые поступили в рамках соглашения правительства Крыма и Москвы.

Как сообщил начальник управления по благоустройству департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко, на 11 площадках уже установлены контейнеры, а полностью закончить работы планируют до конца текущего года.

- Ставим цель до конца ноября полностью благоустроить все контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, - заявил Иван Лисиченко.

Напомним, что на обустройство контейнерных площадок для сбора мусора Симферополь получил 12,9 миллиона рублей.

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