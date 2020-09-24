В Симферополе «семерка» врезалась в столб: есть жертвы

Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

В Симферополе вечером 23 сентября произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир легкового авто.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, ЧП случилось около 23.00

18-летний водитель ВАЗ «2107» ехал по улице Русской в сторону улицы Гавена. Мужчина съехал с дороги и врезался в электроопору, не справившись с управлением.

Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

В результате аварии погиб пассажир авто, еще один пассажир и водитель получили травмы, уточнили в МВД.

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