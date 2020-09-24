Пассажир из Симферополя покинул аэропорт «под руку» с полицейским

Пассажир из Симферополя покинул аэропорт «Кольцово» с полицейским «под руку». Фото: Архив "КП"

Один из пассажиров рейса «Симферополь – Екатеринбург» аэропорт покинул в сопровождении товарищей полицейских. Этой «привилегии» мужчина «удостоился» из-за неадекватного поведения во время полета.

Сообщение о том, что на борту самолета находится хулиган, в региональное отделение МВД России поступило вечером. Прибывший на место происшествие наряд полиции выяснил, что 42-летний житель Свердловской области, возвращавшийся из Крыма, на протяжении всего полета вел себя неадекватно: материл всех вокруг и игнорировал просьбы угомониться.

Хулигана привезли в дежурную часть, но оценить «выгодность» своего положения ему было не суждено – настолько он был пьян. Детали инцидента полицейским пришлось выяснять утром, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по региону.

В отношении дебошира составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». В содеянном протрезвевший мужчина раскаялся.

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