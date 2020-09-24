В Крыму строят центр реабилитации дельфинов, попавших в неволю

Лучше всего любоваться дельфинами в открытом море. Фото: Наталья Макеева

На территории Карадагской научной станции строится специальный бассейн, в котором будут реабилитировать афалин, освобожденных из дельфинариев.

Первым постояльцем, возможно, станет дельфинов по кличке Кася, которого зоозащитники уже несколько месяцев пытаются вернуть на полуостров из дельфинария в Иране.

- Когда наши усилия увенчаются успехом, то нужно будет Касю реабилитировать, прежде чем вернуть в естественные условия обитания, - рассказала КП-Крым Наталья Макеева, сотрудница Карадагской научной станции им. Вяземского.

В зарубежной практике уже есть положительные примеры, когда за 2 месяца китообразным, прожившим в неволе больше 10 лет, «возвращали» все необходимые для жизни навыки. Ведь тот же охотничий инстинкт, как показывает практика, они не утрачивают. Стоит в бассейн с афалинами запустить живую рыбу, как они начинают ее ловить, показывая сноровку, данную природой.

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