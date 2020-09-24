Житель Симферопольского района убил и сжег сторожа оптовой базы

Жителя Симферопольского района осудили за убийство и сожжение сторожа оптовой базы. Фото: официальный сайт Следкома по Крыму и Севастополю.

В колонию строгого режима на 11 лет отправили жителя Симферопольского района за убийство и сожжение человека.

Трагедия развернулась поздним вечером 2 июня во дворе оптовой базы. 23-летний подсудимый и его друг, работавший на складе сторожем, выпивали. В какой-то момент мужчины что-то не поделили между собой, разразился скандал.

В порыве ярости подсудимый начал избивать сторожа. Он ударил свою жертву несколько раз по голове металлическим предметом и нанес пару ножевых ранений в области жизненно важных органов. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Когда пелена ярости перестала застилать глаза, подсудимый решил скрыть следы преступления, попытавшись в сторожке сжечь тело друга. С места преступления он скрылся, но в Феодосии полицейские задержали его, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Во время допроса мужчина в содеянном признался и подробно рассказал, как все было. Служители Фемиды приговорили его к 11 годам в колонии строгого режима.

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