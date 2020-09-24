В Евпатории из моря вытащили труп мужчины. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На одном из пляжей Евпатории разыгралась трагедия: из моря «выловили» труп курортника.

В службу спасения очевидцы сообщили в 14.10 23 сентября. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада. Прибывшие спасатели выяснили, что тело мужчины без признаков жизни «плавает» в 35-40 метрах от берега.

«Утопленника» вытащили и передали сотрудникам полиции для выяснения подробностей инцидента. Причины смерти пока неизвестны.

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