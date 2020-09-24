В Симферополе и Севастополе 25 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Баррикадная, 53/4-55 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2-22 (чет);

пер. Соколиный, 8-10(чет), 28-30а(чет),

15-33 (нечет); ул. Соколиная, 40-54 (чет),

45-59 (нечет);

ул. Шевченко 38-68 (чет), 23-59 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

Район бухты Омега: ООО «Валигер»; ООО «Кафе «Турист»; ООО «Фирма «Посейдон-Омега»; ООО «Кафе «Лето»; ООО «Омега 4»; ООО «Тройка»; ООО «Натиния»; ООО «БОС»; ООО «Омега 777»; ООО «Де-Ви-Крым»; ООО «Акведук-Крым 2004»; ООО «Омстар»; ИП Угольников; ИП Ляшкова; ИП Грязнова; ИП Абрамович; ИП Яновский; ИП Комиренко; ТСН «Омега 4-9»

с 8.00 до 17.00

село Флотское: ул. Пролетная 1-29 (нечет); 2-22 (чет); туп. Пролетный 1-9 (нечет), 13;

ул. Ягодная 1-21 (нечет); 2-18 (чет); ТСН СНТ «Карань»

поселок Штурмовое: ул. Героев Революции 69 (ООО «Далихен», АО «Ремстройкомплект», ООО «Аврора-Крым Девелопмент»)

ул. Мира 2,4;

ул. Новикова 12,12-А

с 9.00 до 15.00

Район мыса Фиолент: СТ «Чайка-82», СТ «Сатурн-2», СТ «Ямал», СТ «Ветерок», СТ «Слип», СТ «Орбита», СТ «Жемчужина», СТ «Гранат», СТ «Огонек», СТ «Троллейбусник-1», СТ «Дружба», СТ «Строитель-3», СТ «Бриг», СТ «Автомобилист», СТ «Малахит», СТ «Кипарис», СТ «Таврия», СТ «Ока», СТ «Сосенки», СТ «Парус-2», СТ «Дружный-2», СТ «Мрия», СТ «Рассвет-3», СТ «Интеграл», СТ «Скиф», СТ «Икар-2», СТ «Клеры-3», СТ «Торпеда», СТ «Корабел», СТ «Лукоморье Сервис», СТ «Кристалл-2», СТ «Наука», СТ «Бриз», СТ «Скалистый 89», СТ «Оптимист»

с 9.00 до 17.00

ул. Олега Кошевого, 2, 4;

пр. Генерала Острякова, 2-20, 36-44, 50, 52, 66, 68, 72, 74;

ул. Хрусталева, 7-11, 15-А, 19-А;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Драчука, 25-27;

ул.Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45,

ул. Решидова, 2-50, 23-49;

ул. Колосистая, 2-68, 21-67;

ул. Зеленая, 2-8, 22-26, 1-Б, 1-7, 13,1 7-19, 23-27

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