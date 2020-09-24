В Симферополе на два дня перекроют улицу Александра Невского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе на два дня перекроют улицу Александра Невского в связи с завершением ремонтных работ. Мэрия крымской столицы предупреждает местных жителей и гостей помнить об этом при планировании маршрутов.

- С 23.00 25 сентября будет ограничено движение транспортных средств по улице Александра Невского в обе стороны, на участке от площади Советской до улицы Толстого, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Помимо этого, участок дороги от улицы Толстого до улицы Павленко также перекроют на два дня. Автобусы и троллейбусы перекрытые участки дорог будут объезжать.

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