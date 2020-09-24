Как проверяют предприятия Крыма на соблюдение профилактических мер. Фото: Михаил ПАТЛИС

Проверка крымских предприятий на соблюдение профилактических рекомендаций Роспотребнадзора продолжается. В основном специалисты обращают внимание на ношение масок и контроль эпидемиологической безопасности.

Так, в общественном транспорте почти все водители в масках. Не снимают их и продавцы на Центральном рынке – носят вместе с перчатками.

- Меряем температуру каждые два часа, все показатели фиксируем в журналы. Стараемся, чтобы у нас все было. Проверкой занимается наша рыночная администрация. Утром приходят, а также в течение дня смотрят, чтобы маски, перчатки обязательно были, - уточнила продавец Эльнара Штокаленко, слова которой приводит Крым 24.

Всех нарушителей правил Роспотребнадзора с рынка «выгоняют», а бизнес закрывают.

На данный момент в крымской столице работает 10 бригад, ежедневно проверяющих предприятия на соблюдение эпидемиологического режима. При выявлении нарушений составляется акт, а руководству организации даются сутки исправить ошибки. Если за 24 часа ничего не меняется в работе предприятия, документы направляют в Роспотребнадзор.

- С 1 июля по настоящее время проверено 938 субъектов хозяйственной деятельности. Из них составлены и направлено в Роспотребнадзор для принятия решений 138 материалов, - подчеркнул начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50