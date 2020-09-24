В Евпатории реконструируют Детский Мойнакский парк

Планируют отремонтировать его центральную аллею и входную группу. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Евпаторийский Детский Мойнакский парк ждет реконструкция. Подрядчиком выступила симферопольская компания ООО «Ниссал». Распоряжение о назначении организации опубликовали на официальном портале правительства Крыма. Цена контракта составила 57,7 миллионов рублей.

Ремонт коснется не всего парка, а лишь нескольких его частей – центральной аллеи и входной группы.

- С левой стороны, если смотреть на вход в парк, планируется сделать архитектурные формы и места для отдыха, - рассказал замглавы городской администрации Евпатории Кирилл Вавренюк, слова которого приводит Крымская газета.

Он добавил, что на аллее протяженностью около 400 метров уложат тротуарную плитку, а места отдыха украсят многоярусные конструкции и снаряды для роллеров и других экстремальных видов спорта. Парк также планируют озеленить, в порядок приведут и освещение.

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