В Крыму из-за действий неквалифицированного врача умер ребенок

Мужчина регулярно оказывал "помощь" детям в пансионате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Курортное под Феодосией из-за действий неквалифицированного врача погиб маленький ребенок, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

Выяснилось, что с апреля по июль 2019 года обязанности врача медицинской помощи в пансионате были возложены на неквалифицированного специалиста, который регулярно оказывал медпомощь детям во время отдыха.

В конце июля врач оказал помощь маленькому ребенку, в результате мальчик умер.

- Ребенку также не вызвали скорую помощь, - отметили в пресс-службе Управления Судебного департамента по РК.

Кроме того, в действиях врача был осведомлен и генеральный директор пансионата, но он ничего не предпринимал.

Директора обвинили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Но в суде учли смягчающие обстоятельства, так как руководитель раскаялся и добровольно возместил моральный вред матери умершего ребенка в размере 230 тысяч рублей.

Теперь медработнику назначено наказание в виде ограничения свободы до двух лет и возмещение морального ущерба в сумме 800 тысяч рублей.

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