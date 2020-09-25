Сколько будет стоить реконструкция квадратного метра Гагаринского парка Симферополя

Крымские специалисты назвали цену ремонта квадратного метра Гагаринского парка. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Реконструкция одного квадратного метра симферопольского парка имени Ю. А. Гагарина будет стоить в районе 4 тысяч рублей. Такую цену специалисты называют, основываясь на практике городов России, которые также участвовали в программе «Формирование комфортной городской среды».

- Здесь усредненный показатель начинается от 2,5 до 3,5-4 тысяч рублей за квадратный метр, - подчеркнул начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук, слова которого приводит Крым 24.

За эти деньги парк озеленят, замостят, проведут освещение, установят видеонаблюдение и малые архитектурные формы. По словам специалистов, этот перечень работ является минимумом в создании комфортной среды.

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