Открыть в Крыму отделение «Сбербанка» пока нет возможности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму пока нет возможности открыть отделение «Сбербанка». На данный момент в регионе работает лишь шесть банков: «Россия», РНКБ, Генбанк, «Севастопольский Морской банк», «ИС Банк», ЧБРР.

- Офисы в республике Крым мы будем открывать в тот момент, когда у нас такая возможность появится. Сейчас, к сожалению, у нас такой возможности нет, и поэтому мы их не открываем, - сообщил на пресс-конференции журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Напомним, в украинский период на полуострове работала дочерняя компания крупнейшего банка России. Но после Крымской весны деятельность пришлось сворачивать из-за санкций США и Европы против России.

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