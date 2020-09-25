В Крыму в конце сентября могут пойти дожди. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конец сентября может принести в Крым не продолжительные, но сильные дожди. Ждать осадков стоит уже воскресенье, 27 сентября, но дождь, по словам синоптиков, пройдет небольшой.

- А вот в последние дни месяца – 29 и 30 сентября – ждем, очень ждем умеренные, местами сильные дожди. Надеемся, что наш прогноз оправдается, - сообщила КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, вопрос воды в Крыму стоит остро. К концу лета 2020 года власти региона из-за практически обмелевших водохранилищ перевели Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский район и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

Объемы забора воды из симферопольских водохранилищ продолжают снижать, но при этом общий объем подаваемой воды пока не сократился – нехватку возмещают забором воды из скважин.

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