В Ялте уволен заместитель главы администрации за поддержку оппозиции Белоруссии

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте уволен заместитель главы администрации Михаил Загорцев, который поддерживал белорусскую оппозицию.

- Уважаемые ялтинцы, по итогам проведенной проверки по размещенному видео-материалу с участием Михаила Загорцева, по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта, в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности, - сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

По его словам, распоряжение об увольнении скандального чиновника подписано 25 сентября.

Напомним, что Ялте разгорелся политический скандал. Белорус Михаил Загорцев занял должность зама главы администрации 21 сентября, тогда же всплыло видео, в котором чиновник выражал слова поддержки протестующим против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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