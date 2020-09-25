В Минобразе Крыма опровергли новость о закрытии школы Феодосии на карантин. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Министерстве образования РК не подтвердили информацию о том, что феодосийскую общеобразовательную школу №13 закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусом ученика.

- В школе никто из детей не заболел, у них все нормально, - сообщили в пресс-службе Минобразе республики КП-Крым.

Но на официальном сайте школы в последней новости от 24 сентября 2020 года указано, что учеников переводят на дистанционное обучение. В СМИ также появилась эта информация, дополненная тем, что на карантин учреждение закрывают из-за заразившегося коронавирусом ученика шестого класса.

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