В лодке под Крымским мостом застряли туристы

В лодке туристы находились на якоре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недалеко от Крымского моста четыре туриста не смогли доплыть до берега и застряли в открытом море, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Во время морской прогулки четверо товарищей не справили с управлением лодки и не смогли доплыть до берега. Пострадавшим на помощь вышел катер с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. Маленькую лодку взяли на буксир, а пострадавших доставили на причал мыса Змеиный.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

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