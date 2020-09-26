За сутки в Крыму 82 новых случая COVID-19

За текущий период уже зарегистрировано 4219 случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

За истекшие сутки в Крыму новую коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек.

- 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 - при скрининге здорового населения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За текущий период уже зарегистрировано 4219 случаев COVID-19. 100 из них завозные из-за границы, 126 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3 290 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 703 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период пандемии выздоровело 2675 человек, из них 40 за минувшие сутки. Число летальных исходов приблизилось к отметке 59.

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