«Ялта-онлайн»: Набережная главного курортного города Крыма теперь доступна в режиме реального времени

Для желающих насладиться видами Ялты сделают трансляцию с самыми знаковыми местами города Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Теперь прогуляться по крымскому городу счастья сможет любой желающий, не выходя из собственного дома, сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Ялты.

В режиме реального времени на Ялту можно будет посмотреть с любого уголка планеты, ведь прямая видео-трансляция с Набережной курорта уже организована по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта.

- Теперь прямая видео-трансляция организована в рамках реализации проекта «Умный город» с целью популяризации нашего курорта – в режиме реального времени центральной улицей курортной столицы можно любоваться из любой точки мира, – отметил глава администрации.

Сегодня на официальном сайте администрации города в разделе «Ялта онлайн» транслируется два видеопотока, но на этом никто не остановится. Для желающих насладиться видами Ялты сделают трансляцию с самыми знаковыми местами города.

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