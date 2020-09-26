Крымчанка пыталась дать взятку долларами сотрудникам таможни

Таможенники изъяли у женщины 22 700 долларов США Фото: Артем КИЛЬКИН

На границе с Украиной сотрудники Крымской таможни задержали гражданку, которая пыталась провезти незадекларированные американские доллары, сообщили в пресс-службе ведомства.

Крымчанка решила, что, спрятав иностранную валюту в маленькую дамскую сумочку, останется незамеченной.

Таможенники изъяли у нее 22 700 долларов США, которые не были задекларированы гражданкой. Как потом объяснила женщина, с законодательством она не была знакома, поэтому не знала, что такую крупную сумму нужно задекларировать в письменном виде.

Понимая, что денежные средства у женщины конфискуют, она, не долго думая, предложила взятку сотрудникам таможни.

В отношении гражданки было возбуждены уголовные дела по ст. 16.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

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