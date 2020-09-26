В Крыму многодетный отец пытался изнасиловать дочь

Ранее крымчанин уже имел проблемы с законом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За многократные попытки изнасилования своей дочери крымчанина приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

Пока никого не было дома или ночью, когда вся семья спит, многодетный отец регулярно пытался совершить действия сексуального характера со своей младшей дочкой.

Как выяснили в ведомстве, мужчина подвергал насилию девятилетнюю девочку около пяти раз, но каждый раз его останавливали родственники.

В суде доказали, что житель Нижнегорского района совершал насильственные действия умышленно, однако сам обвиняемый так и не признал свою вину.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50