Спастись от жажды крымчанам поможет талая вода

Как отмечает эксперт, талую воду пить намного полезнее Фото: Архив "КП"

Талая вода имеет множество преимуществ перед обычной водопроводной, которой, к тому же, не так уж и много сейчас в Крыму, такое мнение в интервью «Крымской газете» высказал директор Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки при Медакадемии КФУ, врач-уролог, хирург Сергей Ерёменко.

Как рассказал эксперт, проблема с количеством и качеством воды в Крыму была всегда проблема, но изменить ситуацию в лучшую сторону в ближайшее время вряд ли получится, отмечает эксперт. Однако ученый предлагает другой более действенный способ – пить талую воду.

- Ее не случайно называют живой. Кто нам запрещает самим делать ее, без всяких специальных приспособлений и употреблять каждый день? , - сказал эксперт.

Однако выбирать минеральную воду необходимо только вместе с врачом.

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