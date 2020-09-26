«Для себя»: Феодосийский пенсионер вырастил плантацию конопли у себя в огороде

На втором этаже у мужчины 50 граммов измельченной конопли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вместо привычной картошки и зеленых кустов помидоров у феодосийского пенсионера в огороде нашли целую плантацию конопли. О находке сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как выяснили полицейские, мужчина на время переехал в дачный домик недалеко от Феодосии и решил заняться выращиванием конопли. Около дачи пенсионеру удалось вырастить 53 куста наркотических растения.

Кроме того, на втором этаже дачи у феодосийца нашли 50 граммов измельченной конопли, которую пенсионер сушил еще с ноября прошлого года, и сам периодически употреблял.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».

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