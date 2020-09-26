Уровень Черного моря повысился почти на четыре метра

На берегах республики и современного Краснодарского края раньше было несколько древних городов, которые основали еще древние греки-колонисты Фото: Александра Тимощенко

Почти за две с половиной тысячи лет уровень Черного моря увеличился на 3,8 м. Это удалось выяснить ученым в результате исследований руин города Акра, который был расположен на Керченском полуострове в в IV веке до н.э, сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН, доцента Севастопольского государственного университета Виктора Вахонеева.

Эксперт объяснил, что на берегах республики и современного Краснодарского края раньше было несколько древних городов, которые основали еще древние греки-колонисты. А сейчас эти города почти полностью ушли под воду

- Сейчас исследуются несколько затопленных городов Северного Причерноморья, в том числе наша экспедиция уже несколько лет работает на городище древней Акры , - рассказал Вахонеев. - Результаты недавних изысканий позволяют нам ответить на вопрос о том, насколько с начала IV века до нашей эры изменился уровень моря.

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