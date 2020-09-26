Симферольца осудят за оскорбление полицейского

Теперь парню грозит либо штраф, либо обязательные или исправительные работы на срок до одного года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ответ на спокойное замечание полицейского симферополец осыпал сотрудника бранью, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Парень 24 лет нарушил общественный порядок на одном из стадионов города. А когда правоохранитель сделал замечание крымчанину, он в ответ решил обругать сотрудника при исполнении.

Теперь парню грозит либо штраф, либо обязательные или исправительные работы на срок до одного года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50