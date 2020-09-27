Погода в Крыму на 27 сентября: переменная облачность и тепло до +29

В Симферополе температура воздуха днем 27…29°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Температура воды в Черном море +21-23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50