В Крыму за сутки коронавирусом заболели еще 86 человек

За все время уже выздоровели 2685. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Крыму еще 86 человек заболели коронавирусом.

- 28 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения, еще 1 случай завозной из Украины, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера на коронавирус проверили более 4 тысяч человек.

С начала наблюдений в Республике зафиксировали 4305 случаев заболевания коронавирусом, из них 101 завозный из-за рубежа, 127 человек завезли коронавирус из других регионов России, 3355 человек с COVID-19 сами обратились в больницу или контактировали с уже зараженными, а а у 722 пациентов обнаружилась инфекция, когда они прошли тестирование, не имея клинических симптомов.

За все время уже выздоровели 2685 человек.

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